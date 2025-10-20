В Норвегии считают, что FIS допустит российских лыжников до международных турниров

Обозреватель норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт считает, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустит российских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе.

«На мой взгляд, становится все более вероятным, что во вторник некоторым российским лыжникам действительно будет разрешено участвовать в Олимпийских играх в качестве нейтральных спортсменов», — приводит слова Сальтвдета РИА «Новости».

Он отметил, что, согласно конфиденциальному опросу среди национальных ассоциаций, большинство стран поддержат возвращение спортсменов из России и Белоруссии. Эти данные будут использованы для убеждения сомневающихся членов совета.

«МОК хочет, чтобы российские лыжники участвовали в Олимпийских играх, руководители FIS также хотят этого. Сейчас они используют все свои силы, чтобы выиграть эту битву. Так что для России есть положительные признаки», — добавил Салтведт.

Российские спортсмены отстранены от соревнований под эгидой FIS с марта 2022 года. Вопрос допуска россиян будет рассмотрен FIS 21 октября.