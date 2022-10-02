В Норвегии требуют ускорить принятие решения FIS по участию российских спортсменов на Кубке мира

Норвежская ассоциация лыжного спорта потребовала от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда как можно быстрее решить вопрос возможного участия российских лыжников на этапах Кубка мира, сообщает РИА Новости со ссылкой на Dagbladet.

«Встречу 22 октября нужно ускорить, чтобы мы приняли решение по поводу участия россиян на Кубке мира и у нас было время решить, как с этим быть. Встреча в столь позднее время почти близка к началу проведения этапа в финском Рука.

Что касается лыжных гонок, я с трудом представляю, чтобы мы могли соревноваться с россиянами. Я чувствую, что есть согласие по этому поводу, но есть много аспектов, которые необходимо обсудить», — сказал глава комитета по лыжным гонкам в Норвегии Торбьорн Скогстад.

Ранее глава МОК Томас Бах призвал разрешить российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом, если они «не поддерживают» и «дистанцируются» от спецоперации на Украине.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях.