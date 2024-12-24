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Лыжные гонки

Сегодня, 18:01

В Норвегии уверены, что отставка Вяльбе с поста главы ФЛГР облегчит допуск россиян

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Норвежский журналист издания NRK Ян Петтер Сальтведт заявил, что работа президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе мешает возвращению российских спортсменов на международные старты.

«Вижу, что есть движение в сторону допуска российских спортсменов во все большее количество видов спорта. Никто, наверное, не признается в этом публично, но другой президент лыжной федерации, а не жесткая, доходящая до маниакальности Вяльбе, естественно, облегчит возобновление сотрудничества с Россией в спорте», — приводит Sport24.ru слова Сальтведта.

С февраля 2022 года российские и белорусские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Источник: sport24.ru
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Елена Вяльбе
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