В Норвегии уверены, что отставка Вяльбе с поста главы ФЛГР облегчит допуск россиян

Сегодня, 18:01
Норвежский журналист издания NRK Ян Петтер Сальтведт заявил, что работа президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе мешает возвращению российских спортсменов на международные старты.
«Вижу, что есть движение в сторону допуска российских спортсменов во все большее количество видов спорта. Никто, наверное, не признается в этом публично, но другой президент лыжной федерации, а не жесткая, доходящая до маниакальности Вяльбе, естественно, облегчит возобновление сотрудничества с Россией в спорте», — приводит Sport24.ru слова Сальтведта.
С февраля 2022 года российские и белорусские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).