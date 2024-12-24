В Норвегии уверены, что отставка Вяльбе с поста главы ФЛГР облегчит допуск россиян

Норвежский журналист издания NRK Ян Петтер Сальтведт заявил, что работа президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе мешает возвращению российских спортсменов на международные старты.

«Вижу, что есть движение в сторону допуска российских спортсменов во все большее количество видов спорта. Никто, наверное, не признается в этом публично, но другой президент лыжной федерации, а не жесткая, доходящая до маниакальности Вяльбе, естественно, облегчит возобновление сотрудничества с Россией в спорте», — приводит Sport24.ru слова Сальтведта.

С февраля 2022 года российские и белорусские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).