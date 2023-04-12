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Лыжные гонки

Сегодня, 11:59

В норвежской лыжной федерации отреагировали на рекомендации МОК по допуску россиян

Виктория Кравченко
Александр Большунов.
Фото Global Look Press
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Норвежская федерация лыжного спорта сообщила, что ведет консультации с Международной федерацией лыжного спорта и сноубординга (FIS) и рядом стран по поводу предложенных условий допуска российских и белорусских спортсменов.

«Норвежская федерация лыжного спорта внимательно следит за ситуацией. Мы ведем диалог с FIS и другими странами. На данный момент мы не будем комментировать предлагаемые условия допуска», — говорится в заявлении федерации, которое приводит ТАСС.

28 марта исполком МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

При этом рекомендовано допускать только тех атлетов, которые не высказывались в поддержку специальной военной операции (СВО) и не связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

Источник: https://tass.ru/sport/17504153
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
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