В норвежской лыжной федерации отреагировали на рекомендации МОК по допуску россиян

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Норвежская федерация лыжного спорта сообщила, что ведет консультации с Международной федерацией лыжного спорта и сноубординга (FIS) и рядом стран по поводу предложенных условий допуска российских и белорусских спортсменов.
«Норвежская федерация лыжного спорта внимательно следит за ситуацией. Мы ведем диалог с FIS и другими странами. На данный момент мы не будем комментировать предлагаемые условия допуска», — говорится в заявлении федерации, которое приводит ТАСС.
28 марта исполком МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.
При этом рекомендовано допускать только тех атлетов, которые не высказывались в поддержку специальной военной операции (СВО) и не связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности.