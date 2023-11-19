В Швеции заявили, что вопрос выступления за эту страну бывшего россиянина Ламова еще не решен

Представительница Шведской федерации ориентирования Сюзанна Мааруп ответила на вопрос, когда бывший россиянин Андрей Ламов сможет выступать за шведскую сборную.

«Да, Андрей Ламов теперь является гражданином Швеции, но под каким флагом будет выступать спортсмен, решит IOF. Федерация спортивного ориентирования России не может возражать против решения, принятого IOF», — приводит ТАСС слова Мааруп.

13 ноября стало известно, что Ламов сменил гражданство с российского на шведское. В Федерации спортивного ориентирования России отметили, что организация не будет препятствовать выступлениям спортсмена за другую сборную.

37-летний Ламов в 2021 году завоевал золото и серебро на чемпионате мира по спортивному ориентированию на лыжах, который проходил в Эстонии.