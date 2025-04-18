Вяльбе о санкциях Зеленского: «Мне все равно»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в разговоре с «СЭ» отреагировала на новость о введении президентом Украины Владимиром Зеленским санкций.

«Я вроде бы была уже в каких-то других санкционных списках Украины. Но мне все равно. Я была один раз в аэропорту Киева в далекие годы, еще в СССР. И, наверное, больше никогда не поеду в эту страну», — сказал Вяльбе «СЭ».

18 апреля Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении 20 российских деятелей культуры и спорта, соответствующий документ был опубликован на его сайте.