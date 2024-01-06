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Лыжные гонки

Сегодня, 18:36

Валнес стал победителем масс-старта на 15 км классикой на третьем этапе «Тур де Ски»

Алина Савинова
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Норвежский лыжник Эрик Валнес занял первое место в масс-старте на 15 км классическим стилем в рамках третьего этапа многодневки «Тур де Ски».

Норвежец прошел дистанцию за 50 минут 50,6 секунды. Вторым финишировал швед Вильям Поромаа, уступив победителю гонки 0,9 секунды. Тройку сильнейших замкнул швейцарец Сирил Фендрих с отставанием 1,1 секунды.

Лидировавший в общем зачете перед началом гонки Харальд Амундсен из Норвегии показал шестой результат (+7,9).

«Тур де Ски»

3-й этап, Валь-ди-Фьемме (Италия)

15 км, масс-старт, классический стиль

Мужчины. Топ-6

1. Эрик Валнес (Норвегия) — 50.50,6

2. Вильям Поромаа (Швеция) — 0,9

3. Сирил Фендрих (Швейцария) — 1,1

4. Пол Гульберг (Норвегия) — 7,0

5. Фридрих Мох (Германия) — 7,5

6. Харальд Амундсен (Норвегия) — 7,9

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