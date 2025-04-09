Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Кубок мира
Чемпионат мира
Чемпионат России
Олимпиада
Новости
Главная
Лыжные гонки

9 апреля, 13:34

Васильев считает, что федерации по лыжным видам спорта будут вставлять палки в колеса российским спортсменам

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев считает, что международные федерации по биатлону и лыжным видам спорта будут вставлять палки в колеса российским спортсменам в процессе их возвращения на соревнования.

«Конечно, сейчас значительно больше шансов на возвращение наших ребят и девчонок, но сюрпризы возможны в любой момент. Вряд ли федерации сейчас захотят ссориться с Кирсти Ковентри, поэтому шансы у лыжников большие. Другое дело, что делать это они будут скрипя зубами, надо быть готовыми к пакостям и гадостям. Но вместе с тем появляется очень хорошая возможность нашим спортсменам выступить на Олимпиаде», — приводит слова Васильева ТАСС.

Васильев добавил, что FIS сейчас обсудит вопросы, которые вынесут на конгресс. Он думает, что одни из них — возврат наших спортсменов. Васильев считает, что в биатлоне очень много русофобов.

Российские и белорусские спортсмены лишены возможности выступать на международных стартах с 2022 года.

Источник: ТАСС
Биатлон
Читайте также
Определились все полуфиналисты Кубка Гагарина-2025
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
Никас Сафронов написал портрет биатлонистки Домрачевой
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
Популярное видео
«Салават Юлаев» и «Локомотив» — в полуфинале
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Нас ждут сразу два седьмых матча во втором раунде Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя