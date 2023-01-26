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Сегодня, 10:41

Вероника Степанова пропустит этап Кубка России в Красногорске

Виктория Кравченко
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Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова не будет участвовать в этапе Кубка России в Красногорске, который пройдет с 3 по 5 февраля.

«Такая поездка практически точно не позволит мне выйти на пик формы на «Чемпионских высотах», что пройдут в Малиновке в середине/конце февраля. Для меня и, наверное, большинства из соперниц это главные соревнования сезона. Поэтому — Красногорск мимо. Извините, дорогие болельщики, в этот раз не встретимся!» — написала Степанова в своем Telegram-канале.

Степанова заняла второе место в скиатлоне на шестом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Сыктывкаре. Первой пришла Наталья Непряева.

Вероника Степанова
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