Вероника Степанова выиграла женский спринт на втором этапе Кубка России в Вершине Теи

Сегодня, 11:38
30 ноября олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова (3:41.58) стала первой в женском спринте на втором этапе Кубка России в Вершине Теи (Хакасия).
Второе место заняла Наталья Непряева (3:42.13). Третья — Алена Баранова (3:42.75).
Лыжные гонки. Второй этап Кубка России. Женщины (спринт)
1. Вероника Степанова (3:41.58)
2. Наталья Непряева (3:42.13)
3. Алена Баранова (3:42.75)
4. Анна Грухвина (3:42.84)
5. Елизавета Пантрина (3:43.27)
На Олимпийских играх-2022 в Пекине (Китай) Степанова завоевала золотую медаль в эстафете в составе сборной России.