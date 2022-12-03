Крянин — о Коростелеве: «Будем надеяться, что Савелий со своей именитой семьей добьется наивысших результатов»

Вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин поделился мнением о российском лыжнике Савелии Коростелеве.

— Были такие ребята, много таких было. В этом возрасте многие ребята и ранее обыгрывали взрослых состоятельных уже спортсменов. Далее все зависит только от него. Это всего лишь первый старт, а сезон длинный. Дальше посмотрим, как и что будет.

— Может ли он стать более высокой фигурой для лыжного спорта России, чем Большунов?

— Не знаю точно, но для этого нужно, чтобы много чего сошлось. Он должен продолжить традиции лыжного спорта, он сильный лыжник. Тем более, его дед — хороший тренер. Именно он вывел его на такой уровень. Но после победы в одной гонке нельзя называть его супергероем. Тут нужно работать постоянно и не лениться — только тогда будет стабильный результат. Также очень важна психология. Будем надеяться, что Савелий со своей именитой семьей добьется наивысших результатов, не будет лениться.

Савелий Коростелев стал победителем в спринте на этапе Кубка России в Хакасии.