Врач сборной России объяснил плохое самочувствие лыжницы Степановой на финише марафона

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Врач сборной России по лыжным гонкам Роман Эрлихман заявил, что плохое самочувствие олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Вероники Степановой по окончании гонки на 30 км на турнире «Чемпионские высоты» в Малиновке (Архангельская область) является обычной ситуацией, которая случается у спортсменов.
«Обычная ситуация, на финише у спортсменки случился спазм мышц живота. Будет проведено определенное обследование, будут даны определенные лекарственные препараты. Все пройдет, это не та ситуация, которая должна заставить тревожиться. Такое случается у спортсменов, особенно у лыжников», — приводит слова Эрлихмана ТАСС.
В субботу Степанова финишировала девятой в марафонской гонке на «Чемпионских высотках». После пересечения финишной линии спортсменка упала на землю и держалась руками за область в районе живота.