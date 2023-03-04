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Лыжные гонки

Сегодня, 14:39

Врач сборной России объяснил плохое самочувствие лыжницы Степановой на финише марафона

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Врач сборной России по лыжным гонкам Роман Эрлихман заявил, что плохое самочувствие олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Вероники Степановой по окончании гонки на 30 км на турнире «Чемпионские высоты» в Малиновке (Архангельская область) является обычной ситуацией, которая случается у спортсменов.

«Обычная ситуация, на финише у спортсменки случился спазм мышц живота. Будет проведено определенное обследование, будут даны определенные лекарственные препараты. Все пройдет, это не та ситуация, которая должна заставить тревожиться. Такое случается у спортсменов, особенно у лыжников», — приводит слова Эрлихмана ТАСС.

В субботу Степанова финишировала девятой в марафонской гонке на «Чемпионских высотках». После пересечения финишной линии спортсменка упала на землю и держалась руками за область в районе живота.

Источник: https://tass.ru/sport/17196089
Вероника Степанова
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