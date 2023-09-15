Вяльбе: «Без флага и гимна нам на Олимпийские игры выезжать не надо»

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что российские спортсмены должны участвовать в Олимпийских играх только с флагом и гимном.

«Мое мнение — без флага и гимна нам на Олимпийские игры выезжать не надо. Про декларацию я уже вообще ничего не говорю, это полная дискриминация. И моя позиция не поменяется», — приводит слова Вяльбе РИА «Новости».

Российские спортсмены с марта 2022 года отстранены от участия в международных соревнованиях. Ранее Вяльбе заявила, что «старты, которые проходят в России ничем не хуже, чем старты, которые проходят за пределами нашей страны».

Зимнюю Олимпиаду-2026 планируется провести с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.