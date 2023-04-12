Вяльбе допустила, что Большунову тяжелее других лыжников жить без международных стартов

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что сборная России по лыжным гонкам достойно справляется с запретом на участие в международных стартах.

«Как Большунов переносит отсутствие международных стартов? А у меня в команде разве только один Большунов? А все остальные разве морально не справляются? Меня немного подбешивает, когда все говорят только про одного спортсмена. У меня огромная команда, хотя, не исключаю, что Саше сейчас сложнее всех в этой ситуации. Я уверена, что все мои спортсмены прекрасно понимают всю сложность ситуации. Они тоже не маленькие дети и не вчера родились», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

Российские лыжники с марта 2022 года лишены возможности выступать на международных стартах из-за санкций, наложенных Международной федерацией лыжного спорта и сноубординга (FIS).