Вяльбе о поцелуе в губы с журналистом Романовым в прямом эфире: «Мы много лет так делаем»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала поцелуй с журналистом Андреем Романовым во время эфира на телеканале «Матч ТВ».

Момент произошел в финале Кубка России по лыжным гонкам в Кировске.

«Собственно говоря, мы с Андреем много лет уже целуемся именно так: когда здороваемся и когда прощаемся.

Прекрасно, когда у людей хорошие отношения, взаимопонимание. Мы работаем в одной сфере, только я — в одной стороне, а он — по другую сторону от экрана. Но в целом, мне кажется, у нас сейчас очень хороший симбиоз со всей съемочной командой, мы им благодарны», — цитирует Вяльбе РИА Новости Спорт.

Елена Вяльбе и Андрей Романов. Фото Скриншот трансляции

Вяльбе является трехкратной олимпийской чемпионкой по лыжным гонкам. На ее счету 14 золотых медалей чемпионатов мира. С 2010-го она занимает пост президента ФЛГР.