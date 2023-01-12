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Лыжные гонки

Сегодня, 09:30

Вяльбе нашла виновных в конфликте Устюгова и Большунова

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Александр Большунов.
Фото Global Look Press
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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в интервью «СЭ» выразила мнение, что судьи российских соревнований могли пресечь конфликт Александра Большунова и Сергея Устюгова. Олимпийские чемпионы резко отзываются друг о друге с начала декабря, а на предновогоднем этапе в Красногорске столкнулись на трассе.

— Вы говорили, что если бы присутствовали при конфликте Устюгова и Большунова, то подозвали пообщаться бы обоих.

— Я самого момента сначала не видела, меня просто не было. Я бы, наверное, сама сказала: «Ребят, вы что, с ума сошли?» Но в первую очередь, я считаю, не сработали наши судьи. Они должны были все это пресечь еще на первом этапе. Все было достаточно обоюдно, и не требовалось даже никаких устных предупреждений. Сразу обоим впаять по желтой карточке, и все бы успокоились.

— Воспитательную беседу провести планируете еще?

— Безусловно, я еще с каждым из ребят буду общаться на эту тему. Все же это не есть хорошо. Мы не должны продолжать наматывать этот ком.

Елена Вяльбе. «Мне хотелось бы, чтобы многое из Советского Союза вернулось». Откровенная Елена Вяльбе
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Елена Вяльбе
Сергей Устюгов
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