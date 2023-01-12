Вяльбе нашла виновных в конфликте Устюгова и Большунова

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в интервью «СЭ» выразила мнение, что судьи российских соревнований могли пресечь конфликт Александра Большунова и Сергея Устюгова. Олимпийские чемпионы резко отзываются друг о друге с начала декабря, а на предновогоднем этапе в Красногорске столкнулись на трассе.

— Вы говорили, что если бы присутствовали при конфликте Устюгова и Большунова, то подозвали пообщаться бы обоих.

— Я самого момента сначала не видела, меня просто не было. Я бы, наверное, сама сказала: «Ребят, вы что, с ума сошли?» Но в первую очередь, я считаю, не сработали наши судьи. Они должны были все это пресечь еще на первом этапе. Все было достаточно обоюдно, и не требовалось даже никаких устных предупреждений. Сразу обоим впаять по желтой карточке, и все бы успокоились.

— Воспитательную беседу провести планируете еще?

— Безусловно, я еще с каждым из ребят буду общаться на эту тему. Все же это не есть хорошо. Мы не должны продолжать наматывать этот ком.