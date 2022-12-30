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Сегодня, 11:44

Вяльбе назвала Большунова и Непряеву спортсменами года

Мария Куцубеева
Корреспондент
Александр Большунов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в комментарии для «СЭ» назвала лучших спортсменов года.

«Кого бы я назвала спортсменом года? Александра Большунова! Спортсменка года? Мне кажется, это логично, что Наталья Непряева», — сказала Вяльбе «СЭ».

В 2022 году Большунов завоевал три золота на Олимпиаде, добавив к ним по одной серебряной и бронзовой медали Игр в Пекине.

Непряева на Олимпиаде в Китае стала олимпийской чемпионкой в женской эстафете, а также серебряным призером в скиатлоне и бронзовой медалисткой в командном спринте классическим стилем.

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