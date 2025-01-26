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Лыжные гонки

Сегодня, 15:15

Вяльбе назвала слова главы FIS Элиаша про допуск россиян знаком потепления в отношениях

Владислав Маслов
Корреспондент
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что слова главы Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохана Элиаша про российских спортсменов означают наступающее потепление в отношениях с международной организацией.

Элиаш в одном из интервью СМИ заявил, что допускает возвращение россиян на соревнования в нейтральном статусе.

«Мы не скрываем, что общаемся, созваниваемся, переписываемся, имеем всю информацию, которая для работы необходима. Что касается этого заявления... Мне кажется, это было больше не от президента FIS, а от человека, который пытается стать президентом МОК. Тем не менее, это некое потепление.

У нас все пункты фисовские заморожены. По идее, наша квота — восемь-восемь. Будет ли это по одному человеку на дистанцию или с возможностью участия в командных спринтах и эстафетах... Скорее всего, нет. Последнее слово все равно за спортсменами», — сказала Вяльбе в эфире программы «Лыжная страна».

Элиаш — кандидат на должность президента МОК. Организация проведет выборы нового главы в марте, действующий президент Томас Бах отказался баллотироваться на новый срок.

Россияне отстранены от соревнований FIS с 2022 года.

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Елена Вяльбе
МОК
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