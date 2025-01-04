Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Кубок мира
Чемпионат мира
Чемпионат России
Олимпиада
Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 11:22

Вяльбе не приехала на Гонку чемпионов по семейным обстоятельствам

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Telegram Дзен

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак объяснил отсутствие некоторых лыжников, а также главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе на Гонке чемпионов в Рязани.

Гонка чемпионов проходит 4-5 января. В ней принимают участие по 20 лыжников и биатлонистов.

— Хотел спросить про отсутствующих. Если в биатлоне выступят почти все сильнейшие, за исключением Серохвостова, который сам отказался, то в лыжах нет многих лидеров сезона: Смирновой, Каличевой, Горбуновых. Если говорить про более медийных лиц, то нет Сергея Устюгова. Почему так получилось? И еще почему сейчас не присутствует на пресс-конференции глава ФЛГР Елены Вяльбе?

— Елена Валерьевна не смогла приехать по семейным обстоятельствам. Никакой подоплеки другой нет. Это первое. Что касается списков участников, то мы их формировали еще летом, по результатам предыдущих стартов. Да, мы оставляли резерв. Могу сказать, что приглашали всех. И Горбуновых, и Устюгова, и Серохвостова. Но их планы не совпали с нашими, поэтому они не приехали. Мы никого силком не тащим. Кто хочет, тот выступает, — ответил Пак на вопрос «СЭ».

1
Александр Пак
Даниил Серохвостов
Елена Вяльбе
Сергей Устюгов
Читайте также
В «Уральских авиалиниях» сообщили о подготовке резервного борта из Шарм-эш-Шейха
Маск высказался о схватке якутского штурмовика ВС РФ с военным ВСУ
Четыре россиянина вошли в топ-25 хоккеистов НХЛ за 25 лет по версии Sportsnet
«Это не он сдал, а его «сдали». Тарпищев назвал футболиста «Спартака», с которым ошибся Абаскаль
В отношении Эйдельман возбудили новое дело о реабилитации нацизма
У легенды прыжков с шестом из Австралии — русская жена. Как так получилось?
Сегодня
Вчера
Неделя