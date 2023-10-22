Вяльбе оценила перспективы зимних видов спорта в России

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе ответила на вопрос о будущем зимних видов спорта в России.

«Наш спорт не обделяют вниманием. У нас тоже будут «Игры дружбы», БРИКС. Понятно, что начинают с летних видов спорта, потому что они первые отстранены от ОИ, а мы-то потом идем. «Игры дружбы» без нас не обойдутся! Жалко, что зимним видам с этим не повезло. Будущее? Мне сложно сказать, что вероятнее: отобраться на Олимпиаду в Италию или пропустить этот цикл. Зимняя олимпиада для нас пока под вопросом», — цитирует Вяльбе Sport24.

В марте 2022 года Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) отстранила российских и белорусских спортсменов от турниров под своей эгидой. В октябре отстранение было продлено до конца сезона-2022/23. 30 сентября 2023-го стало известно, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда сохранит санкции в отношении российских и белорусских спортсменов.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 26 февраля. Соревнования примут итальянские Милан и Кортина-д'Ампеццо.