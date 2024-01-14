Вяльбе о Большунове: «Соперники должны благодарить бога за то, что они рядом с ним»

Президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала итоги пятого этапа Кубка России в Казани и ответила на вопрос о том, способен ли кто-то обыграть трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.

В воскресенье, 14 января Большунов победил в скиатлоне на 20 километров.

— Сегодня была одна из самых конкурентных гонок у мужчин, по крайней мере, до какого-то момента оставалось ощущение, что Большунов может проиграть. Вы с этим согласны?

— Так часто, как сегодня, Саша еще на свой пульс не смотрел, — сказала Вяльбе. — 140? Значит, надо немного прибавить. Он, безусловно, играл в кошки-мышки, тяжелая трасса, абсолютно тупое скольжение, плюс такой мороз, лишний раз надышаться не хотелось, он понимал, что ему будет достаточно одного подъема, чтобы убежать.

— Как его ловить в таком случае? Вроде бы все знают, что будет делать Большунов, но ничего сделать с этим не могут.

— Вы уверены, что все знают, когда именно он будет убегать? Когда-то он уходит рано, когда-то — на предпоследнем подъеме, как сегодня. У всех остальных ребят есть шанс учиться. Когда ты видишь этого соперника рядом с собой, лучшего в мире... Думаю, они должны благодарить бога за то, что они сейчас рядом с Большуновым.

— Есть мнение что некоторые сборники просто боятся соперничать с Александром, разве нет?

— Нет, вы что, не думайте так. Даже не думайте об этом. Просто каждый, к сожалению, может на то, что он сегодня может, вот и все. Кто конкретно боится Большунова, скажите? Глупые вопросы.

В сезоне-2023/24 Большунов выиграл все 15 гонок в Кубке России.