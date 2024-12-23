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Лыжные гонки

Сегодня, 06:17

Вяльбе: «Результат Терентьевой — крутой, когда наберет форму, никого рядом не будет»

Сергей Разин
корреспондент
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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала возвращение в большой спорт после декрета Натальи Терентьевой.

«Конкуренция в женской сборной у нас очень серьезная, но с учетом того, что Наталья у нас тренировалась до родов и сразу после того, как родила, понятно, что она уже в неплохой форме. Это очень высокий и крутой результат, потому что она всего четыре месяца как родила ребенка. Было видно, что на последнюю часть дистанцию ее не хватило, но это Наталья Терентьева. Когда она будет в хорошей форме, рядом с ней уже никого не останется», — приводит слова Вяльбе «РБ Спорт»

Терентьева в первом после возвращения старте заняла седьмое место в гонке на 5 км классическим стилем, уступив победившей своей родной сестре Дарье Непряевой 19 секунд.

Источник: РБ Спорт
Елена Вяльбе
Наталья Терентьева (Непряева)
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