Вяльбе — об опросе ВЦИОМ: «У кого в нашей стране футбол считается национальным видом спорта?»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) о национальном виде спорта в России.

«Это не ВЦИОМ какой-то. Хочется понять, кого и как собственно опрашивали. У кого в нашей стране футбол считается национальным видом спорта? С хоккеем согласна, фигурное катание тоже популярно. А на лыжах катается куда больше людей, чем на коньках. Но ничего, мы не обижаемся», — приводит слова Вяльбе «ВсеПроСпорт».

В результате опроса выявили, что 27 процентов россиян считают хоккей национальным видом спорта, еще 9 процентов — фигурное катание и футбол.