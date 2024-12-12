Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Кубок мира
Чемпионат мира
Чемпионат России
Олимпиада
Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 17:48

Вяльбе — об опросе ВЦИОМ: «У кого в нашей стране футбол считается национальным видом спорта?»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) о национальном виде спорта в России.

«Это не ВЦИОМ какой-то. Хочется понять, кого и как собственно опрашивали. У кого в нашей стране футбол считается национальным видом спорта? С хоккеем согласна, фигурное катание тоже популярно. А на лыжах катается куда больше людей, чем на коньках. Но ничего, мы не обижаемся», — приводит слова Вяльбе «ВсеПроСпорт».

В результате опроса выявили, что 27 процентов россиян считают хоккей национальным видом спорта, еще 9 процентов — фигурное катание и футбол.

Источник: «ВсеПроСпорт»
2
Футбол
Елена Вяльбе
Читайте также
Выросли штрафы за самые частые нарушения ПДД. Что нужно знать
Форвард с менталитетом снайпера. История неожиданного героя «Вегаса»
Теплоход «Метеор» победил в голосовании за символ для новой купюры в 1 тыс. рублей
«Химки» могут сняться с РПЛ? Как тогда изменится турнирная таблица?
В Новосибирске мужчина украл из отделения банка более 9 млн рублей
Федерации водных видов спорта России запретили публиковать результаты ЧМ
Сегодня
Вчера
Неделя