Сегодня, 15:08
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поделилась мнением по поводу шестого этапа Кубка России, который проходит в Сыктывкаре.
— Шестой этап, что можете сказать по поводу того, насколько Сыктывкар готов к этому этапу?
— По-моему, все готово. Нам немного не хватает снега на длинную дистанцию. Но мы знаем что все готовили, снег собирали. Даже погоду наладили, спасибо! Место известное, все в порядке.
— Можно сказать, что Сыктывкар — место силы лыжников?
— Это ваш лозунг. Мы его не отрицаем. Здесь известные лыжники были, есть и, надеюсь, будут. Поэтому не будем отрицать этих слов.
— Важна ли эта история в части интереса к лыжным гонкам?
— По моему мнению, надо интересоваться результатами, а не какими-то дурацкими вещами.
Шестой этапе Кубка России в Сыктывкаре проходит с 12 по 15 января.