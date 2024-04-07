Вяльбе поговоркой про бабушку и дедушку ответила на вопрос о победной серии Большунова

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в беседе с журналистами прокомментировала итоги сезона для трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова и назвала его человеком года в российских лыжах.

«Безусловно Саша Большунов — человек года в лыжах. Без вариантов он, конечно. Реально ли было бы пройти весь сезон вообще без поражений весь сезон? Вот так рассуждать, знаете... Давайте не будем. Как говорится, если бы у бабушки был бы... Она была бы дедушкой», — сказала Вяльбе.

Большунов проиграл только три личные гонки за весь сезон, включая итоговую гонку в гору в Кировске.