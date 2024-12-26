Вяльбе: «Терентьева — большая молодец, начала тренироваться сразу после родов»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала возвращение олимпийской чемпионки Натальи Терентьевой на лыжню после рождения дочери.

«Столь скорое возвращение Терентьевой после рождения ребенка говорит о ее высоком профессионализме. Наташа не сидела дома сложа руки. Она тренировалась и до родов, и сразу после родов. Терентьева — большая молодец!» — цитирует Вяльбе «ВсеПроСпорт».

22 декабря 29-летняя лыжница впервые вышла на старт после полуторагодового перерыва и показала седьмой результат в гонке на дистанции 5 км классическим стилем. Летом 2024 года Терентьева родила дочь.