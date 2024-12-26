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Лыжные гонки

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Вяльбе: «Терентьева — большая молодец, начала тренироваться сразу после родов»

Даниил Аршавский
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала возвращение олимпийской чемпионки Натальи Терентьевой на лыжню после рождения дочери.

«Столь скорое возвращение Терентьевой после рождения ребенка говорит о ее высоком профессионализме. Наташа не сидела дома сложа руки. Она тренировалась и до родов, и сразу после родов. Терентьева — большая молодец!» — цитирует Вяльбе «ВсеПроСпорт».

22 декабря 29-летняя лыжница впервые вышла на старт после полуторагодового перерыва и показала седьмой результат в гонке на дистанции 5 км классическим стилем. Летом 2024 года Терентьева родила дочь.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Елена Вяльбе
Наталья Терентьева (Непряева)
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