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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала возвращение олимпийской чемпионки Натальи Терентьевой на лыжню после рождения дочери.
«Столь скорое возвращение Терентьевой после рождения ребенка говорит о ее высоком профессионализме. Наташа не сидела дома сложа руки. Она тренировалась и до родов, и сразу после родов. Терентьева — большая молодец!» — цитирует Вяльбе «ВсеПроСпорт».
22 декабря 29-летняя лыжница впервые вышла на старт после полуторагодового перерыва и показала седьмой результат в гонке на дистанции 5 км классическим стилем. Летом 2024 года Терентьева родила дочь.