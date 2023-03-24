Вяльбе призвала российских лыжников не ждать лояльности от FIS

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что российским спортсменам не стоит ждать лояльного отношения от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).
«С учетом того, кто сейчас возглавляет FIS, нам не стоит ждать от них лояльности. Там 90 процентов англосаксов. Даже не знаю, кто лучше — скандинавы, англичане или австралийцы. У нас очень непонятный совет», — приводит слова Вяльбе РИА «Новости».
Ранее делегаты внеочередного конгресса Международной федерации фехтования (FIE) приняли решение о допуске к международным стартам спортсменов из России и Белоруссии.
«Я не очень точно знаю, как допустили фехтовальщиков, там были какие-то вопросы. А что касается бокса, то этой международной федерации очень повезло — там все связано с Умаром Кремлевым. Руководитель федерации оказался достаточно сильным человеком, не прогнулся, держался своей позиции и смог убедить своих коллег», — добавила Вяльбе.
Ранее президент Вяльбе сообщила, что FIS предложила вернуть российских спортсменов на международные турниры при условии того, что они публично осудят действия России на Украине.