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Лыжные гонки

28 сентября, 09:27

Вяльбе проведет встречу с президентом Международной федерации лыжного спорта Элиашом

Мария Гусева

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе проведет встречу с президентом Международной федерации лыжного спорта (FIS) Йоханом Элиашом, сообщает ТАСС.

Вяльбе 28 сентября досрочно покинула заседание попечительского совета «Лыжные трассы России», на котором ее избрали председателем, для встречи с главой FIS. По словам президента ФЛГР, Элиаш не нашел другого времени для встречи.

В понедельник, 26 сентября, член правления FIS от Финляндии Мартти Ууситало заявил, что слова Виона о возможном допуске российских спортсменов к международным турнирам неверно истолковали.

В марте FIS отстранила российских и белорусских лыжников от международных турниров до конца сезона-2021/22. Позже отстранение было продлено на летний сезон.

Источник: https://tass.ru/sport/15890843
Елена Вяльбе
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