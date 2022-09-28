Вяльбе проведет встречу с президентом Международной федерации лыжного спорта Элиашом

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе проведет встречу с президентом Международной федерации лыжного спорта (FIS) Йоханом Элиашом, сообщает ТАСС.

Вяльбе 28 сентября досрочно покинула заседание попечительского совета «Лыжные трассы России», на котором ее избрали председателем, для встречи с главой FIS. По словам президента ФЛГР, Элиаш не нашел другого времени для встречи.

В понедельник, 26 сентября, член правления FIS от Финляндии Мартти Ууситало заявил, что слова Виона о возможном допуске российских спортсменов к международным турнирам неверно истолковали.

В марте FIS отстранила российских и белорусских лыжников от международных турниров до конца сезона-2021/22. Позже отстранение было продлено на летний сезон.