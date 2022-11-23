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Лыжные гонки

23 ноября, 15:39

Вяльбе радуют призовые за гонку на этапе Кубка России: «В Норвегии дают 50 евро»

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала информацию, что призовые за гонку на этапе Кубка России составили 100, 80 и 60 тысяч рублей.

«Да, призовые действительно такие. Там даже чуть больше, — приводит Sport24 слова Вяльбе. — Не понимаю, зачем об этом нужно все время говорить. Я считаю, что это вообще не очень красиво — все время рыться в чужих кошельках. Лично я всегда стараюсь сделать что-то хорошее для спортсменов. Наши ребята точно знали, что за муку они бегать не будут».

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«Честно сказать, меня радует, что наши лыжники получили призовые больше, чем на Кубке Норвегии, где за победу дают 50 евро», — добавила глава ФЛГР.

Источник: sport24.ru
Елена Вяльбе
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