Вяльбе радуют призовые за гонку на этапе Кубка России: «В Норвегии дают 50 евро»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала информацию, что призовые за гонку на этапе Кубка России составили 100, 80 и 60 тысяч рублей.

«Да, призовые действительно такие. Там даже чуть больше, — приводит Sport24 слова Вяльбе. — Не понимаю, зачем об этом нужно все время говорить. Я считаю, что это вообще не очень красиво — все время рыться в чужих кошельках. Лично я всегда стараюсь сделать что-то хорошее для спортсменов. Наши ребята точно знали, что за муку они бегать не будут».

«Честно сказать, меня радует, что наши лыжники получили призовые больше, чем на Кубке Норвегии, где за победу дают 50 евро», — добавила глава ФЛГР.