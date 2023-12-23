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Сегодня, 11:59

Вальбе — о вечеринке Ивлеевой: «Моральные уроды, по-другому не назовешь»

Сергей Разин
корреспондент
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Глава Федерации лыжных гонок России, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе прокомментировала скандальную вечеринку, организованную блогером Настей Ивлеевой.

«Не хочу это рекламировать. Мне глубоко неприятно. Мне противно, что это обсуждают, это показывается и в это время дети подходят к телевизору... Меня это очень сильно раздражает. Но то, что они моральные уроды — это и так понятно. По-другому не назовешь», — приводит слова Вяльбе Sport24.

Мероприятие в московском клубе «Мутабор» посетили многие звезды шоу-бизнеса, которые явились на праздник в провокационных и откровенных нарядах.

Ранее российский чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков назвал гостей вечеринки Ивлеевой сатанистами и призвал Магомеда Исмаилова и Мишу Маваши объединиться против участников мероприятия.

Источник: https://sport24.ru/lyzhi/news-606630-vyalbe-o-skandalnoy-vecherinke-ivleyevoy-mne-protivno-moralnyye-urody-po-drugomu-ne-nazovesh
Елена Вяльбе
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