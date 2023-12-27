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Сегодня, 09:52

Вяльбе рассказала, чьи спортивные карьеры достойны отдельных фильмов

Виктория Кравченко
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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, что была бы рада увидеть фильмы о судьбах спортсменов Александра Тихонова, Анфисы Резцовой, Александра Карелина и многих других.

«Мне кажется, в биографии Александра Тихонова много интересного было, о Юре Борзаковском было бы интересно. Я уж не буду говорить о лыжниках, там можно целую эпопею создать. И Анфиса Резцова — человек, достойный того, чтобы о ней сняли фильм, ведь это уникальный случай, когда спортсмен становится олимпийским чемпионом в разных видах спорта», — рассказала Вяльбе ТАСС.

Ранее она призналась, что не винит зарубежных спортсменов, не поддерживающих россиян.

28 марта исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

Норвежцы запретили своим лыжникам ехать на юношескую Олимпиаду. Спортсменов даже не спросили

Источник: https://tass.ru/sport/19635597
Елена Вяльбе
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Вяльбе не винит зарубежных спортсменов, не поддерживающих россиян