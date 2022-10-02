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Лыжные гонки

Сегодня, 15:31

Вяльбе рассказала, что FIS не требовала от российских лыжников дистанцироваться от СВО

Виктория Кравченко

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха по поводу допуска российских спортсменов к международным соревнованиям.

«В FIS нам никаких условий не выдвигали», — цитирует Вяльбе ТАСС.

Ранее глава МОК Томас Бах призвал разрешить российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом, если они «не поддерживают» и «дистанцируются» от спецоперации на Украине.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях.

Источник: https://tass.ru/sport/15933769
Елена Вяльбе
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