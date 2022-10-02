Вяльбе рассказала, что FIS не требовала от российских лыжников дистанцироваться от СВО

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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха по поводу допуска российских спортсменов к международным соревнованиям.
«В FIS нам никаких условий не выдвигали», — цитирует Вяльбе ТАСС.
Ранее глава МОК Томас Бах призвал разрешить российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом, если они «не поддерживают» и «дистанцируются» от спецоперации на Украине.
28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях.