Вяльбе рассказала, что Олюнина болела сахарным диабетом

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что олимпийская чемпионка Алевтина Олюнина болела сахарным диабетом.

19 ноября стало известно о смерти Олюниной. Ей было 82 года.

«Очень светлый, жизнерадостный человек. Жаль, очень жаль, уходит эпоха выдающихся людей. Она болела, уже не ходила, деменция и сахарный диабет», — цитирует Вяльбе ТАСС.

Олюнина завоевала золото Олимпийских игр-1972 в эстафете

Олюнина завоевала золотую медаль на зимней Олимпиаде-1972 в эстафете 3x5 км и серебро в индивидуальной гонке на 10 км. Также она является двукратной чемпионкой мира и 9-кратной чемпионкой СССР.