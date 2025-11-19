Видео
Лыжные гонки

Сегодня, 17:17

Вяльбе рассказала, что Олюнина болела сахарным диабетом

Игнат Заздравин
Корреспондент

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что олимпийская чемпионка Алевтина Олюнина болела сахарным диабетом.

19 ноября стало известно о смерти Олюниной. Ей было 82 года.

Алевтина Олюнина.Умерла олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Алевтина Олюнина. Ей было 83 года

«Очень светлый, жизнерадостный человек. Жаль, очень жаль, уходит эпоха выдающихся людей. Она болела, уже не ходила, деменция и сахарный диабет», — цитирует Вяльбе ТАСС.

Олюнина завоевала золото Олимпийских игр-1972 в эстафете

Олюнина завоевала золотую медаль на зимней Олимпиаде-1972 в эстафете 3x5 км и серебро в индивидуальной гонке на 10 км. Также она является двукратной чемпионкой мира и 9-кратной чемпионкой СССР.

Источник: ТАСС
3

  • Фирсыч

    82 года. Диабет тут причём?

    19.11.2025

  • Статистик80

    так у тебя дурачок мозг с рождения отсутствует

    19.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Ну Олюниной за 80 уже. А Вяльбе вон с каких пор деменцией страдает.

    19.11.2025

