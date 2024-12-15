Вяльбе: «В Сыктывкаре принимают все возможные меры для восстановления Сметаниной»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила «СЭ», что олимпийскую чемпионку Раису Сметанину не планируют переводить на лечение в Москву в связи с тяжелым состоянием.

14 декабря стало известно, что прославленная спортсменка перенесла инсульт и госпитализирована в тяжелом состоянии.

«СМИ писали, что она находится в тяжелом состоянии — да, она под ИВЛ. Что еще можно сказать? Какая помощь может быть со стороны федерации, если человек даже сам дышать не может? Она женщина немолодая, и из Сыктывкара ее транспортировать не будут. Там принимают все возможные меры для ее восстановления», — сказала Вяльбе «СЭ».

Сметанина — четырехкратная чемпионка Олимпийских игр, также у нее есть пять серебряных и одна бронзовая медаль Олимпиады. На чемпионатах мира она завоевала четыре золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые медали.

Александр Абустин