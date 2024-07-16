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Лыжные гонки

Сегодня, 09:07

Вяльбе рассказала, что сохраняет хорошие отношения со спортсменками из Италии

Алина Савинова
Елена Вяльбе.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе призналась, что, несмотря на сложную политическую обстановку, поддерживает общение с двукратной олимпийской чемпионкой Стефанией Бельмондо.

Бельмондо является самой титулованной итальянской лыжницей. Она принимала участие в пяти Олимпиадах, на которых завоевала 10 медалей. Также спортсменка четыре раза становилась чемпионкой мира.

«Со Стефанией Бельмондо мы не виделись довольно давно — как мне кажется, в последний раз это было еще до начала пандемии. К счастью, есть телефон, и мы продолжаем общаться. И мне это приятно. Это касается не только Стефании, в Италии есть спортсменки, с которыми мы раньше соревновались, и мы тоже сохранили хорошие отношения», — приводит РИА Новости слова Вяльбе.

Президент ФЛГР отметила, что после окончания спортивной карьеры она больше не общалась ни с кем из других стран.

Вяльбе — трехкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира и пятикратная обладательница Кубка мира. С 2010 года она является президентом Федерации лыжных гонок России, а в 2020-м Вяльбе также стала главой Ассоциации лыжных видов спорта страны.

Источник: РИА Новости
Елена Вяльбе
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