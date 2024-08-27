Вяльбе рассказала, что совместное участие биатлонистов и лыжников в Гонке чемпионов обусловлено форматом шоу

Сегодня, 12:08
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объяснила, почему российские биатлонисты и лыжники вместе примут участие в Гонке чемпионов.
«Мои слова о том, что биатлон и лыжи — это не семья? Есть шоу, а есть серьезные соревнования. Мы будем пытаться сделать некое шоу. Вот и все», — цитирует Вяльбе Sport24.
Ранее Союз биатлонистов России (СБР) и Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) объявили о проведении совместной Гонки чемпионов. Мероприятие пройдет в Рязани 4-5 января 2025 года.