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Лыжные гонки

Сегодня, 12:08

Вяльбе рассказала, что совместное участие биатлонистов и лыжников в Гонке чемпионов обусловлено форматом шоу

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объяснила, почему российские биатлонисты и лыжники вместе примут участие в Гонке чемпионов.

«Мои слова о том, что биатлон и лыжи — это не семья? Есть шоу, а есть серьезные соревнования. Мы будем пытаться сделать некое шоу. Вот и все», — цитирует Вяльбе Sport24.

Ранее Союз биатлонистов России (СБР) и Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) объявили о проведении совместной Гонки чемпионов. Мероприятие пройдет в Рязани 4-5 января 2025 года.

Елена Вяльбе
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