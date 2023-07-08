Вяльбе рассказала, что в России уравняют мужские и женские лыжные дистанции

Президент ФЛГР Елена Вяльбе рассказала, что некоторые соревнования под эгидой организации в новом сезоне будет проходить в соответствии с новым международным стандартом дистанций.

«Мы к этому негативно относимся, но наше мнение никого не интересует. Будет ли этот формат в России? Да, будет. Уже в этом сезоне на первых соревнованиях, что-то будет на этапах Кубка России. Спартакиада вся пройдет в олимпийском формате», — цитирует Вяльбе ТАСС.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) 24 мая окончательно уравняла мужские и женские дистанции в лыжных гонках. Новый формат будет использоваться уже на ближайших Играх 2026 года в Италии.