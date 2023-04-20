Вяльбе рассказала, какие вопросы журналистов ее бесили

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала «СЭ» о том, какие вопросы журналистов надоедали ей в этом сезоне.

— Мне кажется, что в этом сезоне вы как никогда давали много интервью и комментариев в СМИ. Не устали от некоего однообразия вопросов?

— В этом году как никогда были долгие интервью с пишущими журналистами, которые вообще не спрашивали ничего о спорте. Последний раз такие интервью, наверное, были, когда я сама была действующей лыжницей. Для меня это удивительно. В целом не могу сказать, что было чаще. Просто больше разговаривала с российскими журналистами. За пределами страны я достаточно активно общалась с журналистами из разных стран. Можно ли сказать, что вопросы одинаковые? Конечно. А о чем меня спрашивать? О результатах спортсменов, как прошла гонка. Тем более в начале сезона у нас был небольшой конфликт между Устюговым и Большуновым, который какое-то время больше всего всех волновал, что меня больше всего бесило.

— Есть ощущение, что в последнее время вам надоел вопрос про нейтральный статус. Так ли это?

— Да, это на самом деле так. Особенно если журналист спрашивает этот вопрос в течение трех месяцев и каждый месяц по три-четыре раза, то, конечно, не понимаю, что еще от меня можно услышать. Я свое мнение сказала и его не поменяю. Нейтральный статус бывает разный. Если ты имеешь флаг международной организации — это одно, а когда вообще ничего нет и ты полностью обезличен, то в нашей данной ситуации для меня это абсолютно неприемлемо. Вот и все. Я это рассказала уже 25 раз, — сказала Вяльбе «СЭ».