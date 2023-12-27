Вяльбе: «Грех жаловаться, кушаем и живем за счет государства»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что государство является лучшим спонсором российского спорта.

«Грех жаловаться, кушаем и живем за счет государства. Когда меня спрашивают, почему бы не перейти на такую же клубную систему, как в Норвегии, отвечаю: «Не-не-не, ребят, у них там все хорошо, но самый лучший спонсор спорта — это государство». Самый надежный», — цитирует Вяльбе ТАСС.

Ранее она призналась, что не винит зарубежных спортсменов, не поддерживающих россиян.

МОК 8 декабря объявил о решении допустить российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в нейтральном статусе. К участию в соревнованиях будут допущены спортсмены, которые прошли квалификацию в своих видах спорта. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.