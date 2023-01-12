Вяльбе считает, что из Большунова и Устюгова могли бы получиться хорошие депутаты

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в ответ на вопрос корреспондента «СЭ» назвала лучших кандидатов в депутаты среди лыжников сборной.

— В России есть проблема, куда податься спортсмену после завершения карьеры. Лыжники идут в тренеры в основном, наверное?

— Нет, сейчас с этим меньше проблем, чем в 90-е, когда все разваливалось и многие спортсмены, даже великие, ломались. Тогда вся страна была в непонимании, что дальше, что делать. Из некоторых спортсменов бандиты появлялись. Сейчас такого нет. Не сказала бы, что только спортсмены. У нас и депутаты есть, и местные, и министры в регионах.

— А кто из нынешних лыжников сборной будет лучшим депутатом?

— Зависит от человека, но... сказать сложно, кто бы не смог. Потому что у нас все такие, за справедливость. Девочки разве что более легкомысленные. А вообще мне кажется, Серега Устюгов, Сашка Большунов были бы реальными депутатами, которые отстаивали бы права. Но в команде все ребята с обостренным чувством справедливости, — сказала Вяльбе.

Полностью интервью с Еленой Вяльбе читайте после 9.00 мск на сайте «СЭ»