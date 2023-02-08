Вяльбе считает, что российские лыжники должны знать меру в медиа

Российские лыжники должны чувствовать меру в вопросе активности в медиа, чтобы она не мешала их основной деятельности, считает президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

«Я как раз говорила о том, что во всем должна быть мера, — цитирует Вяльбе ТАСС. — Если ты хочешь быть очень публичным человеком, с утра до ночи ходишь по телеканалам, на пару лет тебя хватит, при условии что ты еще совсем юный. Но если тебе уже под 30, то твоему организму нужно больше времени на восстановление».

Также президент ФЛГР заявила, что ей жалко, когда талантливые люди тратят время не на то, на что надо.

«Каждый человек волен распоряжаться своей жизнью, просто жалко, когда талантливые люди тратят время не на то, на что надо, вот и все. Но я никогда не запрещала своим спортсменам ходить на телевидение или давать интервью, такого никогда не будет. Да, перед Олимпийскими играми наступает время, когда стоит ограничить общение с журналистами, но для этого есть объективные причины. Эта практика хорошо работает. Профессиональные спортсмены и сами все это понимают и отказываются от общения», — добавила Вяльбе.