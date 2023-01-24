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Сегодня, 15:11

Вяльбе считает, что Специальная Олимпиада должна проводиться чаще

Руслан Минаев
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что Специальная Олимпиада должна проходить чаще.

«Надо чаще такое проводить, даже не раз в четыре года, как Олимпиада, а каждый год. Эти дети все время должны быть с нами. Они все такие солнечные, открытые, они, наверное, даже более открытые и не такие закомплексованные, как мы. Когда я приезжаю на соревнования в другие города и чтобы меня сразу обнимали дети — не было такого. Они знают кто я, знают мои регалии, многие говорили, какие у нас спортсмены, фамилии называли, очень круто», — цитирует Вяльбе ТАСС.

Единые игры Специальной Олимпиады России среди спортсменов с нарушением интеллекта проходят в Казани с 22 по 26 января. Основной целью соревнований является социализация людей с интеллектуальными нарушениями через регулярные занятия спортом, а также повышение информированности общества о достижениях атлетов Специальной Олимпиады.

Участие в Единых играх Специальной Олимпиады России принимают спортсмены из 59 регионов страны, а также из Белоруссии.

Источник: ТАСС
Елена Вяльбе
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