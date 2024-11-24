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Лыжные гонки

Сегодня, 12:22

Вяльбе сомневается, что лыжница Ступак вернется в спорт

Алина Савинова
Юлия Ступак.
Фото Global Look Press
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе ответила на вопрос по поводу участия в соревнованиях Юлии Ступак.

«Юля ушла из спорта. Этот сезон она совсем не тренируется, не знаю. Говорит, что, может быть, еще и вернется, в чем я, конечно, сильно сомневаюсь», — сказала Вяльбе в интервью проекту «На лыжи».

В феврале 2024 года во время «Спартакиады сильнейших» Вяльбе отметила, что у Ступак есть «небольшие проблемы с головой», которые мешают ей добиваться побед. Ступак заявила, что не обижается на такое высказывание, и опровергла слухи о конфликте с главой ФЛГР.

29-летняя лыжница является олимпийской чемпионкой 2022 года в эстафете, двукратным бронзовым призером Олимпиады в Корее в спринте и эстафете, а также трехкратным призером чемпионатов мира.

Елена Вяльбе
Юлия Ступак

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