Вяльбе вспомнила о предложении Тихонова попробовать себя в биатлоне

Главный тренер сборной России по лыжным гонкам Елена Вяльбе рассказала, что четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов в свое время предлагал ей попробовать себя в биатлоне.

«Никогда в жизни мне такие мысли в голову не приходили, появлялось ли у меня когда-либо желание перейти в биатлон. Когда мне было лет 13, мы поехали вместе с тренером Виктором Максимовичем Ткаченко тренироваться в Новосибирск, работали на биатлонной базе. Там мне после кросса дали винтовку, и я даже три раза попала в цель. После этого Александр Иванович Тихонов, который очень дружил с моим тренером, предложил попробовать меня в биатлоне. Но у меня не было никакого желания, да и с моим характером у меня бы не получалось стрелять нормально», — цитирует Вяльбе ТАСС.

На данный момент Вяльбе занимает посты президента Федерации лыжных гонок России и главного тренера национальной команды. Она является трехкратной олимпийской чемпионкой, 14-кратной чемпионкой мира.