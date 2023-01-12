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Лыжные гонки

Сегодня, 07:30

Вяльбе высказалась о конфликте Большунова и Устюгова: «Это неспортивное поведение»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала о своем отношении к конфликту Сергея Устюгова и Александра Большунова. На вопрос корреспондента «СЭ» она назвала неспортивным поведение лыжников в последних гонках, которые сопровождались столкновениями и острыми комментариями с обеих сторон.

— Разве вы не рады, что конфликтом Большунова и Устюгова привлекается дополнительный интерес к лыжам?

— Я понимаю, что это привлекло какую-то новую публику. Однако реальным болельщикам не это нужно, согласитесь. Те, кто только хочет какого-то скандала, и раньше нас не знали, и сейчас не знают.

— То есть новые поклонники не могут появиться таким образом? Кто-то сейчас включит гонки в Сыктывкаре.

— Они не появятся. Это не болельщики. Болельщики не смотрят на то, кто кому руку не пожал или кто с кем столкнулся. Настоящие болельщики смотрят на борьбу и на спортсменов, но не как на людей, которые не совсем правильно выясняют свои отношения. Хотя не было предпосылок до лета вообще. Началось-то все тогда, но я не совсем могла представить, что у них все перерастет в это. Для меня это неспортивное поведение на самом деле.

Полностью интервью с Еленой Вяльбе читайте после 9.00 мск на сайте «СЭ»

Биатлон
Александр Большунов
Елена Вяльбе
Сергей Устюгов
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