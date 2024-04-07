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Лыжные гонки

Сегодня, 15:07

Вяльбе заявила, что была готова к успехам Вокуева и Пузанова в концовке сезона

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что не удивилась победам Ермила Вокуева и Дмитрия Пузанова на чемпионате России и в финале Кубка России соответственно.

«Очень крутая получилась Спартакиада сильнейших, — подчеркнула глава ФЛГР. — Каких-то неожиданностей, слава богу, неприятных не было, никто ничего не внес. Из приятного, все говорили про Ермила Вокуева, но мы хорошо знаем этого спортсмена, он возрастной уже, известный для нас. Так что я не сильно удивилась. А сезон получился очень хороший».

Для Пузанова и Вокуева это были первые победы на соревнованиях такого уровня в карьере.

«Дмитрий Пузанова, наверное, открытием он стал для людей, которые не совсем сильно и внимательно следят за лыжными гонками. В общем-то он, конечно, открытие, в любом случае. Но мы знаем этого спортсмена, он летнюю подготовку вел с нами. Для меня большей неожиданностью было что часть лидеров не попали в 30-ку. Это больше меня удивило. Но это же спорт! Тем он и интересен, когда есть такие нюансы», — сказала Вяльбе.

Елена Вяльбе. «Чего я должна приглашать иностранцев — они же нас не зовут». Елена Вяльбе — о гонке в гору, Большунове и завершении сезона

Елена Вяльбе
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