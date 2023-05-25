Вяльбе заявила, что была против решения FIS об уравнивании дистанций между мужчинами и женщинами

Президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась о решении Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) об уравнивании дистанций женщин и мужчин на чемпионатах мира.

«Я не думаю, что зрителям будет интересно смотреть женский марафон на 50 километров. Тем более что на старт будет выходить очень небольшое количество спортсменок. И этап Кубка мира в Осло это показал.

Это было поспешное решение, и мы изначально были против. Мне вообще непонятно, почему мужчинам дистанции сделали короче, а женщинам длиннее. Потому что мужчины слабее? Просто одна шведская девушка решила, что хочет бегать, как мужчины. Ну и бегала бы с мужчинами, с этим же сейчас вообще проблем нет. Объяви себя кем хочешь и бегай», – приводит слова Вяльбе Metaratings.

В прошлом году FIS объявила об уравнивании дистанций для мужчин и женщин. Новые правила начали действовать с сезона-2022/23.