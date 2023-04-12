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Лыжные гонки

Сегодня, 09:51

Вяльбе заявила, что иностранные лыжники могут только позавидовать российским спортсменам

Виктория Кравченко
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и главный тренер национальной команды Елена Вяльбе считает, что иностранные спортсмены могут позавидовать россиянам из-за отличных условий для тренировок.

«Наши спортсмены сейчас изучают Россию-матушку, ее неограниченные возможности. А соперники из-за рубежа могут только позавидовать. Посмотрите, в каких отличных условиях прошел финал Кубка России. На дворе апрель, а состояние лыжной трассы отличное, погода замечательная, и мы можем спокойно без селитры бегать на лыжах», — цитирует Вяльбе ТАСС.

Финал Кубка России по лыжным гонкам проходил с 7 по 9 апреля в Кировске Мурманской области.

Источник: https://tass.ru/sport/17503173
Елена Вяльбе
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