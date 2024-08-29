Вяльбе — о «Гонке чемпионов»: «Я не приму участие, даже не надейтесь»

Глава Федерации лыжных гонок (ФЛГР) России, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе поделилась подробностями создания идеи о проведении лыжно-биатлонной «Гонки чемпионов».

Ранее Союз биатлонистов России (СБР) и ФЛГР объявили о проведении совместной Гонки чемпионов. Мероприятие пройдет в Рязани 4–5 января 2025 года.

«Эта идея была давно. Это больше не спортивная часть, а шоу. Но время удобное для всех. Я не приму участие, даже не надейтесь. Я надеюсь, что лучшие лыжники примут участие — те, кто будут здоровы. Это сделано больше для зрителей и для популяризации двух видов спорта, которые тесно между собой связаны. Основа все же лыжные гонки, для биатлона в том числе.

Все думают, что лыжники не хотят встречаться с биатлонистами. Просто реально всегда сезон расписан. Еще раз повторяю, это шоу. Да, это возможность спортсменам заработать, а зрителям насладиться. Но формат гонки — это уже не шоу, а серьезная борьба», — сказала Вяльбе.