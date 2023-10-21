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Лыжные гонки

Сегодня, 10:24

Вяльбе заявила, что не разрешит лыжникам из сборной России менять гражданство

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Елена Вяльбе.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что не собирается разрешать спортсменам из сборной России менять гражданство.

— Для того, чтобы спортсмен мог выступать за другую страну, страна, из которой он уходил, должна дать свое согласие, — сказала Вяльбе на форуме «Россия — Спортивная держава». — Я бы никому из членов сборной России согласия не дала. Мы же растим спортсменов не только для того, чтобы они зарабатывали медали и деньги. Мы должны реально учить любить Родину. Она что, мало сделала для спортсменов? Все-таки это наша работа, чтобы детей правильно учили жизни.

Российские лыжники отстранены от международных спортивных соревнований с марта 2022 года.

Сборная России по лыжным гонкам
Елена Вяльбе
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