Вяльбе заявила, что не разрешит лыжникам из сборной России менять гражданство

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что не собирается разрешать спортсменам из сборной России менять гражданство.

— Для того, чтобы спортсмен мог выступать за другую страну, страна, из которой он уходил, должна дать свое согласие, — сказала Вяльбе на форуме «Россия — Спортивная держава». — Я бы никому из членов сборной России согласия не дала. Мы же растим спортсменов не только для того, чтобы они зарабатывали медали и деньги. Мы должны реально учить любить Родину. Она что, мало сделала для спортсменов? Все-таки это наша работа, чтобы детей правильно учили жизни.

Российские лыжники отстранены от международных спортивных соревнований с марта 2022 года.